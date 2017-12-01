eSky uygulaması Android cihazlarınız üzerinden en ucuz uçak ve otel fiyatlarını bulabilmenizi sağlıyor.

Seyahat etmeyi sevenlerin faydalanması gereken uygulamalardan biri olan eSky, tatilinizi veya seyahatlerinizi en uygun fiyatlarla gerçekleştirmenizde kolaylık sağlıyor. Dünyanın dört bir yanındaki otelleri en uygun fiyatlarla sizlere sunan uygulamada, yüzlerce hava yolu şirketinin uçak biletlerini de satın alabiliyorsunuz. Ön ödeme yapmadan otel rezervasyonu yapabileceğiniz eSky uygulamasında tamamen güvenli bir şekilde satın alma işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

Dünyanın her noktasındaki 700 binden fazla otel için en uygun fiyatları sunan ve hızlı bir şekilde rezervasyon yapma imkanı bulunan uygulamada, araç kiralama için de avantajlı teklifler sunuluyor. Tatillerinizi iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorsanız, oldukça avantajlı fiyatlar sunan eSky uygulamasıyla keyifli bir tatil geçirebilirsiniz.

Havayolu şirketleri; THY, AtlasGlobal, Sun Express, Onur Air, Pegasus Airlines, Borajet, Anadolu Jet, Lufthansa, KLM, Air France, Wizz Air, Blue Air, Ryanair ve easyJet.

Uygulama özellikleri