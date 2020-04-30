Mobil platformda Quiz oyunları birer birer artmaya devam ederken yepyeni oyunlar da oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Play Store üzerinde oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Eureka Quiz Game’de bunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor.

Educ8s tarafından geliştirilerek sadece Android platformu oyuncularına sunulan Eureka Quiz Game’de 5000’den fazla farklı soru yer alıyor. Hemen hemen her kategoriden birbirinden zorlu sorularına ev sahipliği yapan başarılı oyun diğer bir yandan soru sayısını da artırmaya devam ediyor.

Her soruda oyunculara bazı ipuçları da sunan yapım çoktan seçmeli sorulara ev sahipliği yapıyor. 6 farklı kategorinin öne çıktığı başarılı yapım da oyuncular tarihten coğrafyaya, spordan teknolojiye birçok soruya cevap vermeye çalışacaklar.

Başarılı oyun günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.