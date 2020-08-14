EVE Echoes yeni nesil mobil uzay gemisi MMO oyunudur. EVE Echoes'da oyuncular, oyunun kalıcı evrenini şekillendirmek için galaksinin dört bir yanından diğer pilotlarla ittifaklar kurarak devasa uzay ortamında zafere giden yolu bulacak.

EVE Echoes'te oyuncular için paralel bir Yeni Cennet var. EVE Online'ın özel oyununa dayalı olarak geliştirilen oyuncular, mobil cihazlarda orijinal ve otantik bir EVE deneyiminin keyfini çıkarabilirler.

Muhteşem yıldızlararası evrende oyuncular 100'den fazla gemiyi uçurabilir ve benzersiz gemi tasarımlarını seçebilir.

EVE Echoes oyuncuların savaş, keşif, endüstri, ticaret ve daha fazlası dahil olmak üzere oyun içinde istedikleri her şeyi takip ederek geniş bir evrende rollerini ve oyun tarzlarını seçmekte özgür oldukları sanal alandır.