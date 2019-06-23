Hem Android hem de İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Exoclipse Retaliation mobil arcade oyunları arasında yer alıyor.

Oyuncuları evrenin derinliklerine götüren ve uzay savaşlarına katılma fırsatı veren Exoclipse Retaliation ile uzayın boşluğunda birbirinden farklı savaşlara dahil olacağız. Günümüze kadar oluşturulmuş en sürükleyici retro yapıya sahip olan Exoclipse Retaliation ile ustaca geliştirilmiş grafikler eşliğinde savaşlara dahil olacağız.

Birbirinden farklı uzay araçlarının yer aldığı yapımda oyuncular diledikleri uzay aracını seçebilecek, geliştirebilecek ve düşmanlarının karşısına daha güçlü bir şekilde çıkabilecekler. 100 binden fazla oyuncu tarafından iki farklı mobil platformda yer alan Exoclipse Retaliation ile aksiyon yüklü sahneler de mücadele edeceğiz.

Yapım 4.2 gibi bir inceleme skor puanına sahip.