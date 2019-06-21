Exocraft - Space Ship Battles

Ölen yabancı bir dünyaya kurulan Exocraft.io, sizi kendi uzay gemisi gemi filonuzun komutanı olmaya zorluyor. Özel uzay gemileri tasarlayın, mürettebat üyelerinizi yönetin ve uzaylı manzarasını örten antik muhafızları yenmek için işçi uçağı ordusunun temel güçlerine emir verin.

Aksiyon dolu savaşlara katılın ve stratejinizi büyüyen dünyadaki en zengin kaynak birikintilerini fethetmek için kullanın. Tehlike ve anlatılmamış zenginliklerle dolu bu dinamik açık dünyanın bir parçası olarak rekabetçi oyun modlarında yeteneklerinizi test etmek için arkadaşlarınızla birlikte kapışın.

Strateji, görünüm ve genel savaş için kendi uzay aracınızı oluşturmak üzere hayal gücünüzü sınırsız sayıda gemi parçası, boya rengi, yükseltme ve diğer özelleştirmeler kombinasyonlarıyla serbest bırakın.