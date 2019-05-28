Express Thru, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve sürükleyici bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Renkli ve bağımlılık yapıcı bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Express Thru, birbirinden zorlu bulmacaların üstesinden gelmeniz gereken bir mobil oyundur. Hepsi birbirinden zorlu ve eşsiz bölümlerle donatılmış olan oyunda kontrol ettiğiniz karakterin yolunu belirliyor ve görevleri de tamamlamaya çalışıyorsunuz. Sevimli bir robota eşlik ettiğiniz oyunda paketleri alıyor ve uygun yerlerine teslim ediyorsunuz. Farklı binalar inşa etmek için de farklı kaynaklara ihtiyacınız olacağından dolayı hamlelerinizi iyi yapmalı ve tüm görevleri başarıyla tamamlamalısınız. Hoş bir atmosfere sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. En iyi rotayı bularak kısa sürede tüm kaynakları uygun yerlerine ulaştırmaya çalıştığınız Express Thru oyununu beğenerek oynayabileceğinizi söyleyebilirim.

Express Thru oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.