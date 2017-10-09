Extreme Racing Adventure, araç tasarımını oyunculara bırakan tek yapımcı Minimo’nun imzasını taşıyan yarış oyunu. Gece - gündüz, çöl - asfalt demeden yarışlara katıldığınız oyunda rakibiniz kendiniz olabildiği gibi karşınıza gerçek oyuncuları veya arkadaşınızı alabiliyorsunuz. Fizik tabanlı yarış oyunlarından keyif alıyorsanız kaçırmayın derim.

Efsane fiziğe dayalı araba yarışı oyunu Hill Climb Racing’in hem görsel hem de oynanış olarak iyileştirilmiş hali diyebilirim. Modifiye edilmiş daha da önemlisi çılgın yarış severlerin kendi tasarladıkları araçları bünyesinde barındıran yarış oyununda birçok mod bulunmakta. İnternet bağlantınız olmadığı vakit tekli ve hayalet modu, internetiniz olduğunda da rastgele seçilen oyunculara karşı yine şansınıza çıkan pistlerde yarıştığınız rastgele çok oyunculu mod ve arkadaşlarla modunun keyfini sürün.