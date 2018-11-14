Extreme Transport Construction Machines ile mobil platformda taşımacılık yapacağız.

Constr tarafından geliştirilen ve Google Play’de yayınlanan Extreme Transport Construction Machines ücretsiz bir oyundur.

Otomobil ve araçlar kategorisinde bulunan Extreme Transport Construction Machines az da olsa bizlere simülasyon oyunlarını andırmaktadır. Kaliteli grafiklere ve orta dereceli içeriklere sahip olarak mobil oyun severlere sunulan yapım da birbirinden farklı yükleri taşıma fırsatı elde edecek ve görevleri yerine getirmeye çalışacağız.

5 farklı kamyon modelinin yer aldığı oyunda birbirinden farklı yük taşıyacak ve başarılı bir nakliyat yapacağız. Farklı seviyelere sahip olan bu kamyonlar ile oyuncular belirtilen görevleri yerlerine getirmeye çalışacaklar. Gerçekçi fizik kurallarına sahip olan mobil yapım şaşırtıcı ortamları ile oyunculara gerçek bir sürüş hissi sunacak.

Google Play’de bulunan en heyecan verici taşımacılık oyunu olan yapım da ağır ve geniş iç makinaları taşıyacağız. 25 Ekim 2018’de karşımıza çıkan ve 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım ses efektleri ile destekleniyor. Yapım Google Play’de 4.1 gibi bir inceleme puanına sahip olan oyun tamamen ücretsizdir.