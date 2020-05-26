Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Fabulous oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına devam ediyor.

Moda dünyasının derinliklerine ineceğimiz Fabulous’da Angel adındaki bir modacıyı canlandıracak, ona yardım ederek birbirinden farklı güzelliklere sahip olan elbiseler dikecek, dünyayı kasıp kavurmasını sağlayacağız.

New York Moda Haftası’nda boy gösterme şansı elde eden Angel için birçok farklı tasarımı yapmasını sağlayacak ve tüm gözlerin onun üzerinde olması için çaba sarf edeceğiz. Hikâye tabanlı olarak Android ve iOS platformunda oynanan başarılı yapım da dünyaca ünlü ve saygın bir modacı olacağız.

Benzersiz tasarımlar yaparak dünyanın dört bir yanında adımızdan söz ettireceğimiz oyun içerisinde Holywood basamaklarını birer birer çıkacak, ünümüze ün katacağız. Farklı seviyelerinde yer aldığı oyunda ilerlemeye dayalı bir yapı yer alacak.

Detaylı içeriklerin yer aldığı yapım içerisinde oldukça eğlenceli ve renkli bir dünya bizleri bekliyor.