Factory Inc.

Yepyeni ürünler üreten büyük bir fabrikanın patronu olmaya hazır mısın? Makinelerinizi yükseltin ve çeşitli ürünler üretin. Yöneticileri işe alın ve fabrikayı otomatikleştirin. Bu sayede sizin yerinize çalışanlar uğraşacak. İşinizi genişletin ve daha fazla para kazanın.

Kolayca para kazanacağınız bu fabrika ile milyarderliğe adım atacaksınız. Fabrika simülasyonunu yönetmek için ilk işiniz patron olmak. Genel sınıftan efsane sınıfına kadar 20 farklı makine türünü kullanacak ve her gün yeni ürünler üreteceksiniz. Aynı zamanda çeşitli yöneticilerin kendi yeteneklerini kullanmayı göz ardı etmeyin.

Mobilya, akıllı telefon ve araba gibi 90'dan fazla üretilebilir üründen birini seçin. Çevrimdışıyken bile para kazanın, kazandığınız bu paraları daha sonrasında makine veya yönetici almak için kullanın. Şirketinizin büyüdüğü zaman dev ortaklıklar kurun veya istenilen miktarda satış gerçekleştirin.