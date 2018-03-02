Falcon Valley Multiplayer Race, şahinlerin yerine geçip online yarışlara katıldığınız süper eğlenceli bir mobil oyun.

Android platformunda eşi benzerine pek rastlamadığımız oynanış sunan yapım, animasyonlarla zenginleştirilmiş etkileyici grafiklere sahip. Yarış oyunlarının sadece arabalardan ibaret olmadığını gösteren, özgürce uçma hissini yaşatan bu mobil oyunu herkesin oynamasını isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Kuş olup özgürce uçmayı isteyen herkesin katılabileceği online yarışların düzenlendiği bir mobil oyun Falcon Valley. Sevdiğiniz şahini alıp çöl vadisinde en fazla üç oyuncunun katılabildiği online yarışlara giriyorsunuz. Gerçekte olduğu gibi aralıklı ancak güçlü şekilde kanatlarınızı çırparak uçuyorsunuz. Sağa sola çarparsanız hızınız kesiliyor. Bitiş çizgisine diğer oyunculardan önce varmak için kusursuz uçmak kadar yolunuza çıkan değerli taşları toplamanız da önemli. Onlarla sadece şahinin görünümü değiştirmiyor, özelliklerini geliştirebiliyorsunuz.