Falling Box, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunudur.

Renkli atmosferi ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken bir oyun olma özelliği taşıyan Falling Box, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda bloklar üzerinde belirlenmiş yollardan ilerleyerek bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ediyorsunuz. Doğru yoldan giderek bitiş noktasına ulaşmaya çalıştığınız oyunda sonra derece dikkatli olmanız gerekiyor. Reflekslerinizi de sınayabileceğiniz oyunda işini bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Falling Box telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Falling Box oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.