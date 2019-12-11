İndir 32.00 MB
Falling Box 0.6 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Oyunlar
  4. Bulmaca
  5. Falling Box - Android için Bulmaca Oyunu

Falling Box

0.6
Android
Falling Box
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Eğlenceli deneyim sunan bir bulmaca oyunu

Falling Box 1 - 1
Falling Box 2 - 2
Falling Box 3 - 3
Falling Box 4 - 4
Falling Box 5 - 5
Murat İşçi
Murat İşçi -

Falling Box, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunudur.

Renkli atmosferi ve zorlu bölümleriyle dikkat çeken bir oyun olma özelliği taşıyan Falling Box, beğenerek oynayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda bloklar üzerinde belirlenmiş yollardan ilerleyerek bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele ediyorsunuz. Doğru yoldan giderek bitiş noktasına ulaşmaya çalıştığınız oyunda sonra derece dikkatli olmanız gerekiyor. Reflekslerinizi de sınayabileceğiniz oyunda işini bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Falling Box telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Falling Box oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 