Fallout Shelter Online Android İndir: Fallout Shelter'ın devam oyunu
Fallout Shelter Online (Android), Bethesda Game Studios’un popüler simülasyon oyunu Fallout Shelter’ın devamı. GeaMobile tarafından Fallout Shelter’ın devamı niteliğinde hazırlanan Fallout Shelter Online’da klasik vault (sığınak) yönetimi özelliğinin yanı sıra oyuncular Fallout serisinden bilinen kahramanları topluyor, maceracı ekipler kuruyor, tehlikeli düşmanlarla yüz yüze geliyor, vahşi Wasteland’e giriyor! Wasteland’in geleceği sizin elinizde!
Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen, Behavior Interactive’in yardımıyla ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan ücretsiz simülasyon oyunu Fallout Shelter’ın devam oyunu başka bir geliştirici tarafından yapılmış. Geliştirici GaeaMobile, Fallout Shelter Online’ı Fallout Shelter’ın resmi devam oyunu olarak tanımlıyor. Android telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz Fallout Shelter Online oyununda neler mi yapabiliyorsunuz?
Fallout Shelter Online Android Macera Oyunu
- Wasteland’de efsanevi hikayenizi yazın: Fallout serisinin fütüristik dünyasını ilk kez mobil cihazlarda deneyimleyecek ve bu hikayeye kendi bölümünüzü ekleyeceksiniz.
- Efsanevi kahramanlar toplayın: Fallout serisinden sevdiğiniz tüm efsanevi kahramanları toplayın! Ünlü dedektif Nick Valentine gibi nadir ve güçlü kahramanlarla karşılaşın.
- Yepyeni bir maceraya atılın: Wasteland’de heyecan verici yeni bir maceraya atılın! Sığınağınızın kayıp eski gözetmenini takip edin. Bu yolculukta Red Rocket ve Diamond City gibi tanıdık yerleri ziyaret edeceksiniz. Akıncılar, süper mutantlar ve hatta ölüm pençeleri gibi vahşi düşmanlarla karşı karşıya kalacaksınız. Arkadaş ya da düşman, yaklaşan yolculukta sizi neler bekliyor?
- En iyi takımı kurun: Takımınıza harika bir savaş bonusu getiren Bond efektlerinin kilidini açmak için farklı kahraman kombinasyonlarını deneyin. Farklı Bond efektleri, farklı düşman türlerine karşı benzersiz avantajlar sağlar. Stratejinizi akıllıca belirleyin ve Wasteland’de savaşın!
- Diğer oyunculara meydan okuyun: Wasteland vahşidir, acımasızdır, en iyi yöneticiler kazanabilir. Wasteland’i merak ederken yeni arkadaşlarla tanışın ve Savaş Alanı’nda onlara meydan okuyun. Ayrıca liderlik tablosunda yer alan oyunculara meydan okuyabilirsiniz. Wasteland’in kralı olduğunuzu gösterin!
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