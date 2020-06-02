Fallout Shelter Online (Android), Bethesda Game Studios’un popüler simülasyon oyunu Fallout Shelter’ın devamı. GeaMobile tarafından Fallout Shelter’ın devamı niteliğinde hazırlanan Fallout Shelter Online’da klasik vault (sığınak) yönetimi özelliğinin yanı sıra oyuncular Fallout serisinden bilinen kahramanları topluyor, maceracı ekipler kuruyor, tehlikeli düşmanlarla yüz yüze geliyor, vahşi Wasteland’e giriyor! Wasteland’in geleceği sizin elinizde!

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen, Behavior Interactive’in yardımıyla ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan ücretsiz simülasyon oyunu Fallout Shelter’ın devam oyunu başka bir geliştirici tarafından yapılmış. Geliştirici GaeaMobile, Fallout Shelter Online’ı Fallout Shelter’ın resmi devam oyunu olarak tanımlıyor. Android telefonunuza ücretsiz indirebileceğiniz Fallout Shelter Online oyununda neler mi yapabiliyorsunuz?

Fallout Shelter Online Android Macera Oyunu