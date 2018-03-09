Familonet uygulaması, Android cihazlarınız üzerinden aileniz, arkadaşlarınız veya diğer kişilerle konum paylaşımı yapabilmenizi sağlıyor.

Güvenlik başta olmak üzere faydalı birçok özelliği sizlere sunan canlı konum paylaşma uygulaması olan Familonet, aile bireylerinizi veya arkadaşlarınızı harita üzerinden nerede olduklarını takip edebilme imkanı sunuyor. Çocuklarınızın gidecekleri yere ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol edebileceğiniz uygulamada, hedefe ulaştıklarında ya da o bölgeden ayrıldıklarında anında bildirim alabilmeniz de mümkün.

Birden fazla grup oluşturarak aile, arkadaşlar vb. çevrelerinizi bu gruplara ekleyebileceğiniz Familonet uygulamasında harita üzerinde herkesin konumunu görebilirsiniz. Gruplarda bulunan üyeler yardıma ihtiyaç duyduklarında Panik butonunu kullanarak grup üyelerinden yardım da isteyebileceği Familonet uygulamasında herkesin kendini güvende hissetmesi amaçlanıyor. Grup üyeleri arasında mesajlaşma imkanına da sahip olabileceğiniz Familonet uygulamasında grupta paylaştığınız görselleri fotoğraf albümünüze de kaydedebiliyorsunuz.