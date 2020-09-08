Wondershare FamiSafe (Android), ebeveyn olarak çocuğunuzun Android telefon kullanımını kontrol altına almak için indirebileceğiniz güvenilir bir mobil uygulama. The National Parenting Center tarafından onay alan ebeveyn kontrolü uygulaması FamiSafe, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarında uygunsuz fotoğraf ve mesajları engelleme, yetişkin içerikleri engelleme, web sitelerini filtreleme, oyunu engelleme, gerçek zamanlı konum takibi yapma, ekran süresini sınırlama ve daha fazlasını sunuyor.

Çocuklar dijital çağda büyüyor, sağlıklı dijital alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olmalıyız. FamiSafe ebeveyn kontrolü uygulaması bunu kolaylaştırıyor. Çocuklar internette sohbet etmek veya oyun oynamak için bütün gece ayakta kalmayı sever. Ekran süresi ve etkinlik raporu özelliğine sahip FamiSafe ebeveyn kontrolü uygulaması size yardımcı olacaktır. Çocuğunuzun okulda olduğundan emin olmak, bir yerlere takılmadan eve geldiğini bilmek için FamiSafe ebeveyn denetimi uygulamasının konum takibi özelliğini kullanabilirsiniz. Çocuklar kumar veya müstehcen sitelere ve hatta sosyal medya uygulamalarında uygunsuz fotoğrafların paylaşılmasına ve yazılara daha kolay maruz kalıyor. FamiSafe izleme özelliğiyle anında uyarı alırsınız ve çocuğunuzu internetteki tehlikelerden uzak tutarsınız.

Wondershare FamiSafe Android Uygulaması Özellikleri