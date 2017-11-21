Faraway 2: Jungle Escape, odadan kaçış oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamanızı istediğim bir yapım. Kafa yorucu etkili bulmacalarla süslü oyununda kayıp babamızı aramaya devam ediyoruz. Tapınaklarla dolu bambaşka bir yerde labirentlerden kurtulmanın yollarını arıyoruz.

Mobilde en çok oynanan odadan kaçış oyunlarından biri olan Faraway’in devam oyununda kendimizi gizemlerle dolu ormanda buluyoruz. İlk oyunda tüm bulmacaları çözdükten sonra geçiş yaptığımız portal bizi tapınaklarla çevrili tamamen yeni bir kıtaya getirdi. Babamızın geride bıraktığı notaları bulmaya devam ediyoruz. Bu arada babamızın tek başına olmadığını anlıyoruz. Tapınak labirentlerinden kurtularak çok geç olmadan babamızı bulmamız gerekiyor.

18:9 telefon ve tabletlerle uyumlu olan bulmaca oyununda ilk 9 bölüm ücretsiz olarak sunuluyor. Sonraki bölümleri satın alım yapmadan oynayamıyorsunuz.