Faraway: Tropic Escape'te tropik bir hayal içerisinde kurulmuş karmaşık ve zorlu bulmacalarla dolu ya da öyle görünen yepyeni bir maceraya çıkın. Bu zorlu bulmacalar, muhteşem manzara ve harika bir hikaye ile dolu yeni bir odadan kaçış deneyimi.

Katatonik bir durumdan uyandıktan sonra, kızınız Una tarafından harekete geçirilen ve yaklaşmakta olan kıyameti önlemek için bir yolculuğa çıktınız. Nedenini bilmiyorsunuz, ancak cevap Faraway’de olmalı, ancak değerli olanlar bunu görülebilir. Sizden önce, değerinizi, zekanızı, devamlılığınızı ve diğer erdemlerinizi kanıtlamak için zorlu ve soyut zorluklar bulacaksınız.

Sizden önce olanlar Faraway'i keşfetmek için yeterince değerli değildi; dikkatli ve kararlı bir şekilde yürümelisin, aksi halde sonuçlarına katlanırsın. Faraway'e giden geçiti bulabilecek ve bildiğimiz dünyayı kurtarabilecek geriye kalan bir tek sen varsın!