Rengarenk balonları patlatarak civcivleri kurtarabileceğiniz ve eğlenceli bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz Farm Bubbles, milyonlara oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve her geçen gün daha fazla oyuncunun ilgisini çeken kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, bir horozu yöneterek havada asılı kalmış farklı renklerdeki balonları patlatmak ve hapsolmuş civcivleri kurtararak seviye atlamaktır. Havada karışık renkte sıralanmış balonları patlatarak balonların içinde mahsur kalan civcivleri kurtarabilirsiniz. Balonları patlatmak için aynı renkleri vurmalısınız. Aksi halde balonlar patlamaz.

Oyunda mavi, sarı, yeşil, kırmızı, pembe ve daha onlarca farklı renge sahip balon yer almaktadır. Horoz yardımıyla elinizdeki topları balonlara fırlatarak patlatabilirsiniz. Sınırlı sayıda top kullanarak tüm balonları patlatmalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve çeşitli ödüller kazanabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve ücretsiz olarak hizmet veren Farm Bubbles, mobil oyunlar arasında bulmaca kategorisinde yer alan eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.