Şehrin kalabalık ortamı ve gürültülü sokaklarından kendinizi sıyırarak huzur verici bir çiftliğe yerleşeceğiniz ve çeşitli hayvanları besleyerek farklı alanlarda üretime geçeceğiniz Farm Mania 2, simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve gerçekçi hayvan sesleriyle dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, hayalinizdeki çiftliği inşa ederek birbirinden sevimli hayvanları beslemek ve bu hayvanların sizlere verdiği çeşitli ürünleri pazarlayarak para kazanmaktır. Hayvanların yemlerini ve sularını zamanında vererek düzenli bir şekilde gelişmelerini sağlamalısınız. Ayrıca her türlü bakımlarını yaparak sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmalısınız. Sürükleyici özelliği ve eğlenceli görevleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir çiftlik oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda çiftliğinizde besleyeceğiniz inek, kuzu, keçi, koyun, tavuk, eşek ve daha onlarca hayvan yer almaktadır. Tavukların yumurtalarını ve ineklerin sütlerini satarak para kazanabilir ve çiftliğini geliştirerek seviye atlayabilirsiniz. Android ve iOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Farm Mania 2 ile sizde kendi çiftliğinizi kurabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.