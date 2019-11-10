Eipix Entertainment LLC’nin ilk mobil oyunu olan Farm Slam Android ve iOS platformunda lansmana çıktı. Oyuncular tarafından beğenilen yapım şu sıralar ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak mobil platform oyuncularına sunulan Farm Slam rengarenk yapısı ile yine oyuncuların karşısına sayısız bulmaca çıkarıyor. Diğer klasik oyunlarda olduğu gibi Farm Slam’da da amacımız aynı renkteki nesneleri ve içerikleri yan yana ya da alt alta getirerek 3’lü kombinasyonlar yapacak, onları yok etmeye çalışacağız.

Her gün oyuna giriş yapan oyuncuları ödüllendiren geliştirici ekip çeşitli etkinlikler ile de oyunculara sayısız ödüller sunmaya devam ediyor. Oyun içerisinde bir yandan bulmacaları çözerken diğer yandan da amacımız çiftçilik yapmak olacak. Oyuncular bu çiftlikte tarla ekip biçebilecek ve enfes bir deneyim yaşayabilecekler.