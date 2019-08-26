Farmville 3, Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınızda oynayabileceğiniz ücretsiz bir çiftlik simülasyonudur.

Bir zamanların efsane çiftlik oyunu olarak karşımıza çıkan Farmville, uzun bir aradan sonra serinin yeni oyunu ile karşımızda. Daha renkli görselleri, daha etkileyici atmosferi ve etkileyici mekanikleriyle ön plana çıkan oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz. İlk oyunlarına nazaran çok daha gelişmiş bir yapıda karşımıza çıkan oyunda yine kendi çiftliğinizi yönetiyorsunuz.Hayvancılıktan tarımcılığa kadar pek çok farklı alanda becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Ayrıca sürekli ollarak çiftliğinizi geliştirebildiğiniz oyunda heyecan durmak bilmiyor.

Oyundaki temel amacınız kendi çiftliğinizi kurmak ve yönetmek. Tüm zamanların en iyi çiftlik oyunu sloganıyla yayınlanan oyun yine Zynga'nın en iyi işlerinden bir tanesi diyebilirim. Kendi zevklinize göre çiftliğinizi dekorasyon yapabileceğiniz Farmville 3 oyununu sakın kaçırmayın. Eğer Farmville hayranıysanız bu oyunda da büyük bir keyif alabileceğinizi söyleyebilirim.

Farmville 3 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.