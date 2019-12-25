Birbirinden güzel modelleri kendi butiğinizde giydirerek onlara bambaşka bir görünüm kazandırabileceğiniz ve makyajlarından tutun aksesuarlarına kadar her türlü ayrıntıyla ilgilenebileceğiniz Fashion Empire, mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur.

Etkileyici kıyafet tasarımı ve göz kamaştırıcı modelleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı ten ve saç renklerine sahip güzel kadınları dilediğiniz gibi giydirerek defilelere katılmak ve seviye atlayarak daha fazla kıyafete erişmektir. Modellerin saçını, makyajını, aksesuar ve takı seçimini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Modeliniz için yeni giysiler tasarlayabilir ve defilelerde birinci olarak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Seviye atlayarak butiğinizi genişletebilir ve daha fazla malzemeye sahip olabilirsiniz.

Oyunda modelleriniz için tasarlayacağınız yüzlerce gösterişli kıyafet ve aksesuar yer almaktadır. Ayrıca profesyonel makyaj yapabileceğiniz sayısız malzeme bulunmaktadır.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyuncularla buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Fashion Empire, hayalinizdeki moda evini işleteceğiniz eğlenceli bir oyundur.