Mısır’ı eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak için çaba sarf edeceğiniz ve savaşlar yapabileceğiniz Fate of the Pharaoh, Android, İOS ve Windows sürümleri ile üç farklı platformda oyun tutkunları ile buluşan sıra dışı bir oyundur.

Gerçekçi grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, Mısır’ı işgalcilerden kurtarmak ve şehirlerini düzenleyerek yeni binalar inşa etmektir. Eski şanını kaybetmek üzere olan Mısır’da krallık yaparak ülkeyi yönetmeli ve düşmanlarınızı yok ederek yeniden bağımsızlığınızı ilan etmelisiniz. Şehirlerde çeşitli yerleşim ve üretim binaları kurarak, ülkenizi geliştirmeli ve zengin bir imparatorluk oluşturmalısınız. Stratejik hamleler ile düşmanlarınız alt edebileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve yüz binde fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Fate of the Pharaoh ile 44 farklı seviyeye ulaşabilirsiniz. Kaleler ve evler inşa edebilir, vergiler toplayabilir, üretim ve ticaret merkezleri kurabilirsiniz. Ayrıca timsahlar ve yılanlarla savaşarak ülkenizi muhafaza edebilirsiniz. Onlarca farklı görevi yerine getirerek güçlü bir krallık oluşturabilirsiniz.