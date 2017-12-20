Favorites Lock Screen, Microsoft tarafından Android tabanlı cihazlar için üretilen bir tür kişiselleştirilebilir ekran kilidi uygulamasıdır.

Akıllı telefonlarınızın kilit ekranlarına, ilgilendi alanlarınız, dikkatinizi çeken konular ya da buna benzer şeyler için duvar kağıtları, haberler, bilgi widget’ları gibi şeyler eklemek için kullanabileceğiniz Favorites Lock Screen, hepimizin bildiği Microsoft tarafından yayınlandı. Eşsiz bir kilit ekranı uygulaması olmasının yanı sıra Microsoft Garage projesi olan Favorites Lock Screen, size bir dizi duvar kağıtları sunuyor. Favori futbolcularınızı, kriketçilerinizi ve aktörlerinizi takip etmek isteyip istemediğinize, müzik simgelerini, manzaralı çekimlerinizi veya sevimli hayvanlarınızı geçmişten günümüze sunmak isteyip istemediğinizle ilgilenen uygulama, size birçok kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

Özellikleri arasında günlük değişen HD duvar kağıtları, çok farklı resimler arasından beğenileni seçme, ekranınıza uygulama kısayolları koyma, şifre oluşturma ya da kolayca bildirimleri görme gibi detaylar yer alıyor.

Microsoft tarafından daha önce yayınlanan Android ekran kilidi uygulamalarının yanında bir kademe aşağı görünse bile size gerçek bir kişiselleştirme deneyimi sunması açısından Favorites Lock Screen, kesinlikle denenebilir uygulamalardan bir tanesi.