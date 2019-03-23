Android ve İOS işletim sistemli cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan FeeDog-Raising Puppies, sevimli köpek yavrularını besleyebileceğiniz ve onlarla çeşitli oyunlar oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Oyun içerisinde farklı renge ve özelliğe sahip onlarca köpek yer almaktadır. Köpekleri beslemek için kullanabileceğiniz kemik, et ve daha birçok farklı mama bulunmaktadır. Ayrıca size karşı mücadele veren çeşitli hayalet karakterlerine de oyunda rastlamanız mümkün.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan bu oyunda yapmanız gereken, eğittiğiniz yavru köpeğinizi doğru yiyeceklerle beslemek ve yeşil renkli hayaletlerden korumaktır. Köpeğinize fırlatılan çeşitli yiyeceklerden uygun olanları tutmalı ve diğerlerini ise hayaletlere atmalısınız. Bu sayede hayaletleri öldürebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Böylece farklı köpek karakterlerinin kilidini açabilir ve yeni köpeklerle oyuna devam edebilirsiniz.

Farklı bir oyun deneyimi sunan ve 1 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan FeeDog-Raising Puppies, sevimli köpek yavrularını besleyerek ve eğiterek eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz, oldukça kaliteli bir oyun olarak dikkat çekiyor.