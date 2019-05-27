Feud, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Sıralama tabanlı bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkan Feud, satranç gibi oynanan ancak çok daha eğlenceli bir mobil oyundur. Kendine has kuralları ve eşsiz kurgusuyla dikkatimizi çeken oyunda beyninizi sınırlarına kadar zorlamalısınız. Her hamlenizi dikkatli yapmanız gereken oyunda kolay bir oynanış yer alıyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda kimin daha iyi olduğunu ortaya çıkarabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi ve bağımlısı olabileceğinizi düşündüğüm oyunda hoş bir atmosfer yer alıyor. Benzersiz olmasından dolayı büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi de söyleyebilirim. Tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Feud oyununu sakın kaçırmayın.

Feud oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.