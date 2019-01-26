Mobil platformun başarılı oyunları arasında yer alan Fieldrunners Attack bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkmıştı.

Rekabet dolu bir oynanış atmosferine sahip olan oyun ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlandı. 60’dan fazla farklı bölümün ve kampanyanın yer aldığı oyunda taktiksel ve gerçek zamanlı olarak savaşlara katılacağız. Tüm dünyada 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Fieldrunners Attack farklı temalara sahip. Oyuncular bazen kış temasında bazen de yaz temasında gerçek zamanlı olarak strateji savaşlarına katılacaklar.

Ücretsiz olarak yayınlanan yapım iki farklı platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Kaliteli grafiklerin ve zengin içeriğin yer aldığı oyunda birliklerimizi geliştirecek, tanklar üretecek ve rakiplerimizin yerleşim yerlerine saldıracağız. Gerçek zamanlı olarak oynanan yapımda oyuncular mesajlaşabilecek ve taktiksel kararlar alabilecekler. Buna ek olarak oyun içerisinde farklı karakterler de yer alacak. Dileyen oyuncular hemen mobil strateji oyununu indirebilir ve oyunun tadını çıkarabilirler.

İyi oyunlar dileriz.