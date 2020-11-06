FIFA Mobile 21, APK veya Google Play’den Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz futbol oyunu. Dünya çapında PC ve mobilde en çok oynanan futbol oyunu FIFA’nın mobil versiyonu FIFA Football olarak yayınlanıyor ve her sezon güncelleniyor. FIFA Futbol 2020 - 21 sezonı açıldı! Hemen şimdi yukarıdaki FIFA Mobile İndir butonuna dokunun ve FIFA Mobile 21’i Android telefonunuza yükleyin, kendi kurduğunuz Ultimate Team’inizle mücadeleye başlayın. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse, alternatif FIFA Mobile 21 APK indirme linkini kullanarak oyunu yükleyebilirsiniz.

FIFA Mobile 21 APK İndir

FIFA Mobile 21’de arkadaşlarınıza teke tek oynayın, Ultimate Team’inizi kurun, bir lige katılın veya Adidas GMR ile gerçek hayattaki futbol heyecanını oyun içi ödüllere dönüştürün. Ultimate Team’inizi kurup oyuncularınızı geliştirerek yıldızlaştırın ve ardından lig mücadelelerine girin veya yepyeni Dünya Turu’nda 650’nin üzerinde etkinliğe katılın. UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarına katılarak ödüller kazanın veya El Clasico ve diğer büyük derbiler gibi haftalık ve aylık futbol etkinliklerinde liderlik tablolarında tırmanın. Yepyeni seviyeye yükseltilen FIFA Futbol’da arkadaşlarınıza karşı mücadele edin veya Man. City ve Real Madrid gibi dev kulüplere meydan okuyun.