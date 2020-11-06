FIFA Mobile 21 Android çıktı! Ultimate Team, Arkadaşlarla 11'e 11 maç, Lig mücadeleleri, Canlı etkinlikler ve fazlası FIFA Mobile 21 futbol oyununda!
FIFA Mobile 21, APK veya Google Play’den Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz futbol oyunu. Dünya çapında PC ve mobilde en çok oynanan futbol oyunu FIFA’nın mobil versiyonu FIFA Football olarak yayınlanıyor ve her sezon güncelleniyor. FIFA Futbol 2020 - 21 sezonı açıldı! Hemen şimdi yukarıdaki FIFA Mobile İndir butonuna dokunun ve FIFA Mobile 21’i Android telefonunuza yükleyin, kendi kurduğunuz Ultimate Team’inizle mücadeleye başlayın. Telefonunuzda Google Play yüklü değilse, alternatif FIFA Mobile 21 APK indirme linkini kullanarak oyunu yükleyebilirsiniz.
FIFA Mobile 21 APK İndir
FIFA Mobile 21’de arkadaşlarınıza teke tek oynayın, Ultimate Team’inizi kurun, bir lige katılın veya Adidas GMR ile gerçek hayattaki futbol heyecanını oyun içi ödüllere dönüştürün. Ultimate Team’inizi kurup oyuncularınızı geliştirerek yıldızlaştırın ve ardından lig mücadelelerine girin veya yepyeni Dünya Turu’nda 650’nin üzerinde etkinliğe katılın. UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarına katılarak ödüller kazanın veya El Clasico ve diğer büyük derbiler gibi haftalık ve aylık futbol etkinliklerinde liderlik tablolarında tırmanın. Yepyeni seviyeye yükseltilen FIFA Futbol’da arkadaşlarınıza karşı mücadele edin veya Man. City ve Real Madrid gibi dev kulüplere meydan okuyun.
- Arkadaşlarınızla oynayın: FIFA Mobile tarihinde ilk kez arkadaşlarınıza karşı gerçek zamanlı 11’e 11 oynayabilirsiniz. Oyun içinden arkadaş listenizi oluşturun ve sahada kimin iyi olduğunu gösterin.
- Ultimate Team’inizi kurun: Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A, MLS ve diğer liglerden istediğiniz oyuncularla Ultimate Team’inizi kurun, ardından istediğiniz oyuncuyu geliştirerek yıldızlaştırın. Kimyayı artırmak ve ilk 11’inizi zirveye taşımak için aynı uyruktan, ligden veya takımdan futbolcuları kullanarak kadronuzu kurun.
- Yepyeni ödüllü müsabaka: Haftalık ve aylık performansa göre verilen değerli kademeli ödülleri kazanmak için Karşı Atak modunda teke tek oynayın veya 11’e 11 maçlar yapın. Liderlik tablosunda tırmanarak sınıfınızı yükseltin ve daha fazla ödül kazanın. Turnuvanın Önemli Aşaması ve İlk 100 ödülleri kazanmak için Karşı Atak turnuvalarına katılma hakkı kazanın.
- UEFA Şampiyonlar Ligi: Dünyanın en büyük müsabakaları olan UEFA Champions League ve UEFA Europa League’de rakiplerinize meydan okuyun. Özel UCL ve UEL Oyuncuları kazanmak için sezon boyunca gerçek hayattaki turnuvalarla aynı ilerleyen Canlı Etkinlikleri oynayın.
- Adidas GMR ile bağlanıp oynayın: EA, Adidas ve Jacquard(tm) by Google ile iş birliği yaparak akıllı takip etiketiyle çığır açan bir astar olan GMR’yi tasarladı. Bunu kramponunuza veya herhangi bir ayakkabınıza yerleştirerek gerçek hayattaki görevleri tamamlayın ve oyundaki takımınızın GEN’ini yükseltin. Adidas GMR, Türkiye’de de kullanılabilmektedir.
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