Ormanda veya bir volkanın etrafında destansı bir koşu yapın! Tepkinizi test edin ve engelli parkuru tamamlamaya ve acımasız bir dövüşte kazanmaya çalışın. Ekrandaki kombinasyonları takip edin ve düşmanlarınıza saldırmak veya kendinizi savunmak için hızlı dokunuşlar yapın.

Yeni kahramanların ve daha zor seviyelerin kilidini açacağınız Fight Out'ta karakterinizi yükseltmek ve en güçlü dövüşçü, en hızlı labirent koşucusu olmak için nadir bulunan sihirli eserler alın.

Özel becerileri etkinleştirmek ve savaşta hayatta kalmak için zamanında dokunun ve kaydırın: Karakteriniz sadece sonsuz bir koşucu değil aynı zamanda bir dövüşçü de olarak geliştirildi.

Tehlikeli tuzaklarla dolu arcade seviyelerinde zıpla, kay ve yolundaki her düşmanı alt et! Hayatta kalmak için elinizden gelenin en iyisini yapmak zorundasın.