Final Drift Project, drift yarış severlerin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm araba yarışı oyunu. Android platformunda en çok oynanan iki ralli oyununun geliştiricileri tarafından hazırlanan yarış oyunu, drift odaklı 5 farklı kategori sunuyor. Klasik araba yarışı oyunlarından sıkıldıysanız indirin derim.

Görsel açıdan bir tık daha iyi olabilir dedirten drift yarışı oyununda arabalar da 5 kategoride karşınıza çıkıyor. B, A, S sınıf arabalar dışında ralli arabaları ve Formula araçlarını sürebiliyorsunuz. Pist olarak da şehir içi, liman ve havaalanı arasından seçim yapıyorsunuz. Diğer drift yarış oyunlarından farklı olarak şehir içinde özgürce yanlamak yerine görevleri tamamlayarak ilerliyorsunuz. Durak noktalarını takip edip hedefe ulaşmaya çalıştığınız Hotlap, mümkün olduğunca uzun süre yanlayarak puan topladığınız Drift, belirli yerlerde daire içinde yanladığınız Donuts modlardan sadece birkaçı.

Diğer yarış oyunları gibi yükseltme ve özelleştirme seçenekleri sunan Final Drift Project, kontrol noktasında sınıfta kalıyor. Eski stil büyük butonlarla drift bir yana aracın kontrolünü sağlamak oldukça güç. Kesinlikle yenilikçi kontrol sistemi tercih edilmeliydi.