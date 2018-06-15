Find & Destroy: Tanks Strategy, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir tank savaşı olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda taktiksel becerilerinizi konuşturuyorsunuz.

Kendi tanklarınızı geliştirip amansız savaşlara hazırlık yaptığınız bir oyun olan Find & Destroy, mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Yüksek kaliteli grafikleri ve eşsiz atmosferiyle dikkat çeken oyunda rakiplerinizle kıyasıya mücadele ediyor ve tankları yok ediyorsunuz. Taktiksel tabanlı bir oynanışa sahip olan oyunda farklı sınıfta tanklar yer alıyor. MOBA oyunu türünde bir oynanışa sahip olan oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz. Eğer aksiyon ve macera dolu bir oyun arayışındaysanız Find & Destroy sizleri bekliyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda yüksek kaliteli grafikler yer alıyor. Dilerseniz arkadaşlarınızla dilerseniz de dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla oynayabileceğiniz Find & Destroy oyununu sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda tanklarınızı daha güçlü bir hale de getirebiliyorsunuz.

Find & Destroy oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.