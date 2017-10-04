Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Find the Balance mobil oyunu, klasik tetris oyunundan ilham almış olan ancak kendi detaylarıyla oyunu zenginleştirmiş bir tür bulmaca oyunudur.

Find the Balance mobil oyununda adından da anlaşıldığı gibi bir tür denge kurmanız gerekiyor. Bir döneme damgasını vuran tetris oyununu andıran oyunda yukardan gelen cisimleri yerde duran cisimlerin üzerine boşluk bırakmaksızın koymanız gerekiyor.

Tetris oyunundan farklı olarak Find the Balance mobil oyununda geometrik şekillerden ziyade alakasız cisimler yer alıyor. Oyunu eğlenceli kılan nokta da bu garip cisimler olacak. Kutu, taş ve muz gibi acayip cisimleri uygun şekilde yerleştirmeniz gerekecek. Oyunun oynanışında ise yukarıdan iple sarkıtılan cisimleri döndürüp uygun bir düşüş sağlayacaksınız. Uygun pozisyonu yakaladığınızda ise ipi keserek cismin düşmesini sağlamalısınız. Zeka ve beceri isteyen bir bulamca oyunu olan Find the Balance mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynmaya başlayabilirsiniz.