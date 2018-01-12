Finger Driver, Ketchapp’ın zorluk düzeyini normal tuttuğu araba yarışı oyunu. Modelleme harikası lisanslı çekici arabalar, gerçeğini aratmayan pistler, online ve offline oyun modları bu yarış oyununda yok ancak ilginç şekilde oynamaya başladığınızda bırakamıyorsunuz. Android telefonunuza ücretsiz indirip hemen yarışa başlayın.

100MB altı minimalist grafiklere sahip sadece tek oyunculu mod içeren bir araba yarışı ne kadar zevkli oynanış sunabilir? sorusunu sormadan önce oyunu indirip turlamaya başlayın derim. Eski araba yarışı oyunlarının formunda hazırlanmış. Farları açık siyah arabanızı ve renkli pistleri tepeden görüyorsunuz. Arabanız kendiliğinden hızlandığından size sadece direksiyonu döndürmek kalıyor. Oyunun zor tarafı; pistin tümünü göstermemesi. Yol aldıkça açılan pistte kaza yapmamak için usta bir şoför olmanız gerek.