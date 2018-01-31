FingerSecurity uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki uygulamaları parmak izinizle koruyabilirsiniz.

Telefonunuzu aile bireylerine ya da arkadaşlarınıza verdiğinizde fotoğraflar ve mesajlaşma uygulamaları gibi bölümlere girmeleri konusunda endişeleniyorsanız, FingerSecurity uygulamasıyla bu işi kökten çözebilirsiniz. İstediğiniz uygulamaları parmak izinizi kullanarak kilitleyebilmenize olanak sağlayan uygulamada son derece gelişmiş bir güvenlik önlemi alabilirsiniz. Birden fazla uygulama için parmak izi koruması eklemenize izin veren FingerSecurity uygulaması, yeni yüklediğiniz uygulamalar için de koruma önlemi almak isteyip istemediğinizi sizlere bildiriyor.

Korumaya aldığınız uygulamalardan gelen bildirimleri de korumanıza imkan tanıyan FingerSecurity uygulamasında, kilit ekranı için arka planda istediğiniz fotoğrafı kullanabiliyorsunuz. Parmak izi korumasını widget yardımıyla kolayca açıp kapatabileceğiniz uygulamada, alternatif olarak şifre veya PIN kodu korumasını da kullanabiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri