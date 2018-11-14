Sinma Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Fire Truck Emergency Rescue ile bir itfaiyeci olmaya çalışacağız.

Ücretsiz bir eğlence oyunu olarak yayınlanan mobil oyunda çıkan yangınları hızlı bir şekilde söndürmeye çalışacak ve insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Birbirinden farklı benzersiz yangın görevlerinin yer aldığı oyunda 12 farklı zorlu seviye yer alıyor. 3 farklı modelde itfaiye aracı ile oyuncular görevleri başarmaya ve seviyeleri geçmeye çalışacaklar. Oyun içerisinde 3 farklı su deposu olacak ve bu depolar kilitli olacak.

Oyuncular başardıkları görevler sonrasında kilitli olan depoları açabilecek ve kullanabilecekler. Depoların su hazneleri birbirlerine göre farklılıklara sahiptir. 3D şehir ortamı ile desteklenen oyunda grafiklerin ve içeriklerin kalitesi orta derecelidir. Basit kontroller ile oyuncular araçları kontrol edebilecek ve yangın alanına hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.

Gerçekçi grafikler eşliğinde oynayacağımız oyunda 50 binden fazla oyuncu yer alıyor. İnternet gerektirmeden oynanabilen yapım tek oyunculu olarak oynanıyor. Yapım Google Play’den indirilebiliyor.

İyi oyunlar dileriz.