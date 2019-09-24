Aksiyonun ve gerilimin tavan yaptığı First Hero ile heyecanlı dakikalar yaşamaya hazır olun.

Savaşın en şiddetli anlarına ev sahipliği yapacak olan First Hero hem Android hem de iOS platformunda oyunculara sunuldu. Tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda birbirinden farklı karakterler ve özellikleri yer alıyor.

Gerçek zamanlı olarak gerçek oyuncular ile PvP savaşlarına katılacağımız yapımda çok sayıda kahraman toplayacak ve rakiplerimizi yenilgiye uğratmaya çalışacağız. Aksiyon sahneleri eşliğinde yeteneklerimizi de sergileme fırsatı elde edeceğimiz yapımda oyuncular kendi bölgelerini genişletmek için mücadele edecekler.

Kalıcı olarak internet bağlantısı ile oynanabilen mobil strateji oyunu ücretsiz yapısı ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor. Mobil platformun ünlü isimlerinden olan Webzen tarafından geliştirilen ve yayınlanan First Hero 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.