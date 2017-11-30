Firstborn: Kingdom Come, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir savaş oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli grafikleri ve harika atmosferiyle dikkat çeken oyunda gerçek zamanlı stratejik mücadeleler veriyorsunuz.

Harika kurgusuyla dikkat çeken bir mobil oyun olan Firstborn: Kingdom Come, kendi krallığınızı kurup diğer krallıklarla kıyasıya mücadele edebileceğiniz bir mobil oyundur. Ordularınıza liderlik yapabileceğiniz oyunda muazzam stratejik mücadeleler veriyor ve dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Sürükleyici MMO oyunu olarak tanımlayabileceğim oyunda gerçek zamanlı stratejik savaşlara dahil oluyorsunuz. Diğer oyuncuların topraklarını fethedebileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eşsiz karakterlerle donatılmış olan oyunda farklı ekipmanları da kullanabiliyorsunuz. Birbirinden özel eşyaları da kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz nefes kesen bir savaş oyunu olma özelliği taşıyan Firstborn: Kingdom Come oyununun müptelası olabileceğinizi söyleyebilirim. Farklı hikayelerin de yer aldığı oyunda heyecan verici görevleri tamamlamanız gerekiyor.

Geniş kapsamlı bir mobil oyun olma özelliği taşıyan Firstborn: Kingdom Come, aynı zamanda kendi takımınızı kurup diğer oyuncularla mücadele etme imkanı da sunuyor. Yüksek kaliteli grafikleri ve heyecan verici atmosferiyle Firstborn: Kingdom Come sizleri bekliyor.

Firstborn: Kingdom Come oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.