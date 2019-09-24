Birbirinden güzel yüzlerce balık arasından dilediğinizi satın alarak balık beslemeye başlayabileceğiniz ve her geçen gün akvaryumunuzu daha da güzelleştirebileceğiniz Fish Tycoon 2 Virtual Aquarium Android, İOS ve Windows sürümleri sayesinde 3 farklı platformda oyuncularla buluşan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi balık figürleri ile oyun severlere benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, birkaç balık satın alarak bu balıkları düzenli bir şekilde beslemek ve onları doğurtarak daha fazla balığa sahip olmaktır. Akvaryumunuzda dilediğiniz balıkları besleyebilir ve dilerseniz bu balıkları satarak para kazanabilirsiniz. Ayrıca çeşitli akvaryum bitkileri alabilir ve göz kamaştıran bir akvaryum oluşturabilirsiniz.

Oyun içerisinde yayın balığı, orfoz balığı ve daha 400’e yakın balık yer almaktadır. Ayrıca mercan, denizyıldızı ve daha yüzlerce deniz bitkisi bulunmaktadır. İstediğiniz balıkları bitkileri satın alarak eşsiz bir akvaryuma sahip olabilir ve seviye atlayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan Fish Tycoon 2 Virtual Aquarium, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmektedir.