Flick Champions VS: Quad Bikes'da dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılarla tanışın, onlara meydan okuyun ya da kendi dönüşlü yolculuğunuzu yapın. Flick Champions Extreme Sport'un bu özel, çok oyunculu baskısında lastikleri hemen yakmaya başlayın.

Tümüyle zorlanmış olan gücü toplayın ve güneşe doğru son atlamayı yapın, rakibinizi çıldırtan bir hareketle sollayın. Doğanın sesleri üzerinde motorun sesini dinleyin veya herhangi bir engelle oynayın, döndürün, hızlandırın ancak en nihayetinde devrilmeyin. Arazi aracında iyi bir sürüşün nasıl görünmesi gerektiğini tespit edin.

Bireysel veya 2 Oyuncu moduna sahip olan oyunda modern ve yüksek animasyonlu grafikler bulunuyor. En iyi (ve en kötü) Yarışçıların Küresel Sıralaması'nı gösteren yarışın en güzel yanı ise heyecanın bir an bile düşmüyor olması.