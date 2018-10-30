Flip Trickster, gençler arasında yaygın olan sporlardan parkuru mobil platforma taşıyor. 6 farklı yerde 40 bölüm sunan oyunda hareketleri yapmak bir hayli zor. Parkur sporuyla ilgileniyorsanız, grafiklerine bakıp kararınızı vermeyin; Android telefonunuza indirin.

Genellikle şehir içinde yüksek binalar arasında zıplarken, sokak aralarında direklere atlarken veya oldukları yerde takladan çok daha zor hareketler sergilerken gördüğümüz parkur sporcularının yerine geçtiğiniz harika bir simülasyon oyunu Flip Trickster. Bölüm bölüm ilerliyorsunuz. Bölüm geçtikçe hareketlerin zorluğu da yükseliyor. İşaretli noktada dengede durmayı başarırsanız bölümü geçiyorsunuz. Bu arada oyun tek parmakla rahatça oynanıyor. Zıplama, takla atma, dönme, düşme, her hareketi tek dokunuşla yapıyorsunuz.

Flip Trickster Özellikleri: