FlixBus uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan Avrupa seyahati için otobüs bileti satın alabilirsiniz.

Avrupa’daki 29 ülkeyi otobüsle gezerek keşfetmek isteyenlerin tercih ettiği FlixBus, uygun fiyat ve güvenli seyahat güvencesi sunuyor. Arkadaşlarınızla, ailenizle ya da tek başınıza yeni ülkeler ve şehirler keşfedebilmenize olanak tanıyan FlixBus uygulamasında, seyahatiniz için bilet satın alabiliyorsunuz.

29 ülkede 2000’in üzerinde rotada tura katılabileceğiniz FlixBus uygulamasında, başlangıç ve varış noktasıyla birlikte gidiş-dönüş tarihlerinizi belirtmeniz yeterli oluyor. Ücretsiz rezervasyon yapabileceğiniz FlixBus uygulamasında, bileti yazdırmanıza gerek kalmadan uygulamayı bilet olarak da kullanabiliyorsunuz. Otobüsün konumunu takip etme, yolculuk hakkında bilgi alma gibi özellikler sunan FlixBus uygulaması ile Barselona’dan Stockholm’e kadar dilediğiniz rotada seyahat etmek için otobüs bileti satın alabilirsiniz.

Uygulama özellikleri