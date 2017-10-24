Floating Bar LG V30, adından da tahmin edeceğiniz üzere LG’nin amiral gemisindeki yüzen çubuk özelliğini tüm Android telefonlara getiren bir uygulama. Root gerektirmeyen uygulamayı Android telefonunuza indirip yükleyerek LG V30’un öne çıkan özellikleri arasında gösterilen floating bar yani yüzen çubuğu telefonunuza taşıyabilirsiniz.

Android 4.4 ve üzeri tüm telefonlarda çalışan Floating Bar LG V30 uygulaması, sık kullandığınız uygulama ve araçlara daha kolay ulaşmanızı sağlıyor. Google arama çubuğunu anımsatan çubuğa favori uygulama, araç, web site ve hızlı aramalarınızı yerleştirmekle kalmıyor, kısayolları kategorize edebiliyorsunuz. Kategorileri sonradan düzenlemeniz gerekirse her biri kategoriyi ayrı olarak etkinleştirip devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Ana ekranda yer açmanızı sağlayan çubuğu dilediğiniz konuma taşıyabiliyor, Edge ekran kısayolu görünümünde bırakabiliyorsunuz. Bu arada uygulama belli aralıklarla güncelleniyor; her güncellemeyle widget’ların sayısı artıyor, yeni özellikler geliyor.