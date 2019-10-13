Mobil platformda birbirinden farklı oyunlar yayınlayan Frasinapp yeni oyunu olan Flow Water Fountain 3D Puzzle ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak her iki platformda oyuncuların beğenisine sunulan Flow Water Fountain 3D Puzzle ile birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışacağız. Rengarenk su kanallarına sahip olacak olan oyunda çeşitli bulmacalar eşliğinde ilerlemeye çalışacağız.

Oyun içerisinde suyun doğru bir şekilde belirtilen hedefe ulaşabilmesi için kanal taşlarını kullanacak ve su yolu yapacağız. Her bölümde daha zorlu bulmacalar ile karşılaşacak ve su kanalını doğru bir şekilde yerleştirmeye çalışacağız.

Flow Water Fountain 3D Puzzle ücretsiz yapısı ile günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.