Fly Sky High

Sürmesi zorlu bir uçağın pilotusun ve görevin gökyüzüne doğru uçmak! Koltuklarınızda rahatça oturun ve sürekli hareket eden sarmal benzeri ortamdaki manzaraya hayran kalın.

Gökyüzüne çıkarken kaçınmanız gereken engelleri ve tuzakları bulacaksınız. Düşman uçakları da orada, onları geçmeyi veya onları ezmek için kalkanı kullanmayı unutmayın. Bitiş çizgisine giderken güçlendirici toplayabilirsiniz: Işık hızı modunu etkinleştirmek için hızlanma rampasına uçun. Engeller hakkında endişelenmenize gerek yok, ışık hızınızla onları patlatacaksınız.

Engelleri parçalara ayırdıktan sonra ek yıldızlar toplayın. Ayrıca kalkanı etkinleştirmek bitiş çizgisine daha güvenli uçmanıza yardımcı olur. Mümkün olduğu kadar çok yıldız toplamaya çalışın, daha büyük yıldız daha fazla puan kazandıracaktır.