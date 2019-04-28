Folding Blocks, beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir bulmaca ve beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda boşlukları doldurarak ilerliyor ve puanlar kazanıyorsunuz.

Beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olan Folding Blocks, katlanan blokları uygun yerlerinden katlayarak boş kalan kısımları doldurmaya çalıştığınız bir oyundur. Zevkli bir deneyim sunan oyunda reflekslerinizi ve becerilerinizi iyi kullanmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Renkli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkan Folding Blocks, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Onlarca zorlu seviyeye sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Düşünerek ilerlemeniz gereken Folding Blocks oyununu kaçırmayın.

Folding Blocks oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.