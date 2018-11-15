Mobil platformda oldukça yüksek bir skor puanına sahip olarak alanında üst sıralarda yer alan Food Truck Driving Simulator ile bizleri oldukça keyifli bir oynanış bekliyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Food Truck Driving Simulator ile yemek aracı kullanacağız. Gıda şefi olmaya çalışacağımız oyunda harita üzerindeki müşterilerimize giderek gıda sevkiyatı yapacak ve görevleri yerine getirmeye çalışacğaız. Oyun içerisinde orta dereceli grafikler yer alıyor. İçerik bakımından da tatmin edici görünen oyun da 10 farklı zorlu görev yer alıyor.

Şehrin içinde dolaşacağımız oyunda müşterileri GPS ile bulacak ve sevkiyatlarını tamamlamaya çalışacağız. Yüksek kaliteli sesler ile desteklenen oyun 3D grafiklere sahiptir. Animasyonlar ile daha hoş bir görünüme sahip olan Food Truck Driving Simulator’de pizza, hamburger, çörek, sosis sandviç ve dondurma gibi lezzetli yiyecekler dağıtacağız.

Google Play’de 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Food Truck Driving Simulator, 4.2 gibi bir inceleme puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.