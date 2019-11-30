Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan Football Tactics Arena ile eşsiz bir futbol deneyimi bizleri bekliyor olacak.

Pwn.Rs tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak her iki mobil platformda piyasaya sürülen yapım da oyuncular birbirinden farklı maçlara katılacak ve bu maçlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacaklar. Hızlı ve tempolu bir oynanışın yer aldığı oyunda hem stratejik hamleler gerçekleştirecek hem de taktikler ile rakiplerimizi etkileyeceğiz.

Taktiksel tabanlı olarak oynanan yapımda basit kontrollere ek olarak öğrenmesi kolay bir yapı oyuncuları karşılayan özellikler arasında yer alıyor. Gerçek zamanlı olarak PvP maçlarıan ev sahipliği yapacak olan oyun da iyi oyunculardan ziyade iyi taktikler ön plana çıkacak.

Her türlü ayrıntının titizlikle düşünüldüğü yapımda oyunculara farklı bir futbol deneyimi sunuluyor.

Şuana kadar 10 binden fazla kez indirilen Football Tactics Arena Google Play’de 4.1 olarak değerlendiriliyor.