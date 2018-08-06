Formula 1 Race Championship'de inanılmaz yarış pistleri, canlı renkler ve mükemmel formülü arabalarıyla, istediğiniz kadar yarış yapabilir ve çevrimiçi diğer kişilerle yarışabilirsiniz. Yarışın sonunda kazandığınız ödüller ile garajdaki en güçlü arabaları satın alabilirsiniz.

Toplamda 11 bölümün yer aldığı oyunda bir sonraki yarış için yarıştığınız bölümü tamamlamanız gerekir. Garajda 8 farklı formula aracı vardır. Paranızı en güçlü aracı satın almak için biriktirmeniz gerekiyor. Oyundaki sürüş fiziği, gerçek formula arabada olduğunuzu hissettirecek ve bu oyunu tamamen ücretsiz oynayabileceksiniz.

Beş farklı yarış modunu barındıran oyunda Circuit, Checkpoint, SpeedTrap, Elimination ve Lap Knockout modları bulunuyor. Siz oyun içerisinde dilediğini seçin ve gazlamaya başlayın!



