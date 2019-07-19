Mobil platformda oyunculara enfes bir yarış deneyimi sunacak olan Formula Clicker oynaması ücretsiz olarak hem Google Play hem de App Store üzerinde yer alıyor.

GGDS – Idle Games Business Tycoon imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Formula Clicker, strateji oyunları arasında yer alıyor. Android ve İOS platformunda şu sıralar oyuncular tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden yapımda seçtiğimiz araçları geliştirebilecek ve daha hızlı bir şekilde yarışlara katılabileceğiz.

Kendi formula ekibimizi de kurmaya çalışacağımız oyunda kazandığımız yarışlar sonrasında yüksek gelirler elde edeceğiz. Piksel tabanlı grafik açılarına sahip olacak olan oyunda araçlar üzerinde dilediğimiz gibi değişiklikler de yapabileceğiz. Oyuncular kendilerine verilen alanda araçları ile ilgilenecek ve onları test edebilecekler.

3D piksel grafiklerin yer aldığı oyun 2017 ve 2018 yılının en iyi yarış simülasyon deneyimi olarak gösteriliyor.