Foxit PDF Reader uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan PDF dosyalarınızı açabilir, birçok PDF aracını kullanabilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızda PDF dosyalarınız üzerinde tam anlamıyla hakimiyet kurmanızı sağlayan Foxit PDF Reader uygulaması, diğer PDF uygulamalarına kıyasla çok daha iyi performans gösteriyor diyebilirim. 12 farklı dil desteği sunan uygulama, cihaz kaynaklarını tüketmediğinden oldukça hafif çalışıyor.

PDF dosyalarınızda metin arama, sekmeli çalışma arayüzü, yeniden adlandırma ve taşıma, ek açıklamalar ve pullar ekleme gibi faydalı araçlar sunan uygulamada Google Drive, One Drive gibi bulut servisleri de senkronize olarak çalışabiliyor. PDF’leri imzalama, koruma, birleştirme ve optimize etme araçlarına da erişebileceğiniz Foxit PDF Reader uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri